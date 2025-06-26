شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب فى مصر الخميس 26 يونيو 2025 متأثرة بهبوط الأونصة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 26 يونيو 2025، متأثرة بانخفاض سعر الأونصة عالميًا بعد تعافي الدولار الأمريكي، ما أدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن المعدن النفيس.

وسجلت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا



وجاء هذا التراجع في ظل هبوط الأونصة عالميًا إلى نحو 3330 دولارًا، مدفوعًا بتحسّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية مؤقتًا، واتجاه رؤوس الأموال نحو أدوات مالية أخرى ذات عوائد أسرع.

ويُعد هذا الانخفاض من بين أكبر التراجعات اليومية التي شهدها السوق منذ أسابيع، وسط ترقب لتحركات الدولار الأمريكي والبيانات الاقتصادية المرتقبة، التي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن توجهات الفائدة العالمية.

ويرى بعض المتعاملين أن هذا التراجع قد يُمثل فرصة للشراء، في ظل استقرار نسبي في الأوضاع العالمية، لكنهم حذروا من احتمالية حدوث تقلبات جديدة حال عودة التوترات الجيوسياسية أو صدور مؤشرات اقتصادية مفاجئة.