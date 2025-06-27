شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 الجنيه الذهب بـ37480 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمى للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج فى المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، ويستمر الذهب فى مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمى، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر



أسعار الذهب فى مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل 5360 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4690 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 4020 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37480 جنيهًا.



وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.