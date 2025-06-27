شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 فى السعودية.. عيار 18 بـ302 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر 402.75 ريال ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 402.75 ريال

عيار 22 سجل 369.00 ريال

عيار 21 سجل 352.25 ريال

عيار 18 سجل 302.00 ريال

عيار 14 سجل 235.00 ريال

عيار 12 سجل 201.25 ريال

الاونصة 12523.75 ريال

الجنيه الذهب 2818.50 ريال

الأونصة بالدولار 3339.68 دولار

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.