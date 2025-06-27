شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الأعلى ترخيصا بالترتيب العام خلال مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن ماركة نيسان تصدرت مركبات العام الاعلي ترخيصا وتأمينا خلال مايو 2025 , حيث بلغت 2460مركبه وفي المركز الثاني ماركة شيفورولية بواقع 2315مركبه وفى المركز الثالث إم جى مركبه1839 وفى المركز الرابع شيرى 1838مركبة وفى المركز الخامس هيونداى 1545مركبة .

وأضاف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري والأهرام أن ماركة كيا حصدت المركز السادس بواقع 1221 وفي المركز السابع مرسيدس 1076 مركبة وفي المركز الثامن تويوتا 923مركبةوفي المركز التاسع جيتور 751 وفي المركز العاشر سكودا 704مركبة وفى مركز الحادى عشر فيات 696مركبه فى مركز الثانى عشر فولكس فاجن 600 مركبة فى المركز الثالث عشر بايك 565 مركبة فى المركز الرابع عشر بيجو 493 مركبة وفى المركز الخامس عشر رينو 434 مركبة وفى المركز الاخير رينج روفر54 سيارة .



