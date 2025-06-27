شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: زيادة عدد عقود التمويل العقارى إلى 5799 عقدًا بـ13.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 5799 عقدًا بقيمة 13.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 مقابل 3167 عقدًا بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 83.1% في عدد العقود، 137.5% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 765 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 مقارنة مع 1.575 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 51.4%.

أشارت هيئة الرقبة المالية، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 39.7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 مقارنة بمبلغ 24 مليار جنيه في أبريل عام 2024.

وذكرت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر أبريل، أن شركات التمويل العقاري وقعت عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.045 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 5798 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 13.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 مقارنة مع 3078 عقدًا بقيمة 5.7 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 760 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 بقيمة 52.1 مليار جنيه مقابل 569 عقدًا بقيمة 33.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33.6% في عدد العقود، ونسبة 56.6% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 56.2 مليار جنيه لعدد 753 شركة محيلة في نهاية أبريل عام 2025 مقابل 19.7 مليار جنيه لعدد 576 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 186% في حجم الأرصدة، و30.7% في عدد الشركات.