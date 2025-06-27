شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 فى الإمارات.. عيار 18 بـ306.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 357.50 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



سعر الذهب في الامارات



عيار 24 سجل 402.75 درهم

عيار 22 سجل 372.75 درهم

عيار 21 سجل 357.50 درهم

عيار 18 سجل 306.25 درهم

عيار 14 سجل 237.00 درهم

عيار 12 سجل 203.25 درهم

الاونصة 12527.00 درهم

الجنيه الذهب 2860.00 درهم

الأونصة بالدولار 3339.68 دولار



وارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف امس الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق عقب تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر وفقا لما نشره موقع investing.



ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليسجل 3,334.20 دولارًا للأوقية.



كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,347.10 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.15%