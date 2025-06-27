شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات مهمة من مجلس الذهب العالمى.. تحديث سعر الذهب فى مصر الجمعة 27 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرار ملحوظ في سعر الذهب في السوق المصري، مع تسجيل حالة من التراجع في الطلب خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، في ظل استقرار نسبي في السوق العالمية بعد تعافي الدولار الأميركي، وهو ما أثر على تحركات المعدن النفيس خلال الساعات الماضية.



أظهر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي لا تزال مرتفعة للأسبوع الخامس على التوالي، لتسجل صافي التدفقات 15.8 طن من الذهب الأمر الذي يعكس وجود قاعدة قوية من الطلب الفعلي على الذهب.



شهدت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية أكبر تدفقات نقدية بمقدار 15.5 طن من الذهب تليها الصناديق في المنطقة الأوروبية بمقدار 1.8 طن، بينما شهدت الصناديق في المنطقة الأسيوية صافي خروج للتدفقات بمقدار – 1.6 طن.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا



ويأتي هذا الاستقرار بعدما وصلت أسعار الأونصة عالميًا إلى نحو 3330 دولارًا، مع تحسّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعودة الهدوء النسبي إلى المشهد الجيوسياسي، وهو ما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وتشهد الأسواق حالة من الترقب لتحركات الدولار والبيانات الاقتصادية المرتقبة، والتي من شأنها أن تُعيد تشكيل توجهات المستثمرين خلال الأيام المقبلة.

ويرى بعض المتعاملين أن استقرار الأسعار حاليًا قد يفتح المجال أمام موجة شراء جديدة، خصوصًا في ظل الأوضاع السياسية المستقرة مؤقتًا، مع التحذير من احتمالية حدوث تقلبات مفاجئة حال تجدد التوترات أو صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة.