شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط فى أسعار الذهب بمصر الجمعة 27 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر حالة من التراجع خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، وسط تراجع نسبي في حجم الطلب المحلي، بالتزامن مع استقرار نسبي في الأسواق العالمية، بعد تعافي الدولار الأمريكي الذي انعكس على تحركات المعدن النفيس في الساعات الأخيرة.

وكشف مجلس الذهب العالمي في أحدث بياناته أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب واصلت تسجيل تدفقات نقدية إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 15.8 طن من الذهب، في إشارة إلى استمرار الطلب الفعلي القوي على المعدن.

وتصدرت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية تلك التدفقات، حيث استحوذت على نحو 15.5 طن من الذهب، تلتها صناديق أوروبا بـ1.8 طن، في حين سجلت الصناديق في المنطقة الآسيوية صافي خروج بنحو 1.6 طن، ما يعكس تفاوت توجهات المستثمرين حول العالم.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

عيار 24: 5340 جنيهًا

عيار 21: 4670 جنيهًا

عيار 18: 4000 جنيه

عيار 14: 3107 جنيهات

الجنيه الذهب: 37360 جنيه



ويأتي هذا التراجع في ظل تسجيل الأونصة عالميًا نحو 3290 دولارًا، مدعومًا بتحسّن نسبي في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وعودة الهدوء إلى المشهد الجيوسياسي، ما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن في الوقت الحالي.

وتترقب الأسواق العالمية مجموعة من البيانات الاقتصادية المرتقبة، إلى جانب تحركات الدولار، والتي من المحتمل أن تعيد تشكيل توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.