شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في الكويت.. عيار 24 بـ32.300 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.300 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.



سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.300 دينار

عيار 22 سجل 29.600 دينار

عيار 21 سجل 28.250 دينار

عيار 18 سجل 24.225 دينار

عيار 14 سجل 18.825 دينار

عيار 12 سجل 16.150 دينار

الاونصة1004.400 دينارالجنيه الذهب226.050 دينار

الأونصة بالدولار3284.61 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

وسجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.