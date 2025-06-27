شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في الكويت.. عيار 24 بـ32.300 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرىالجمعة، 27 يونيو 2025 12:04 م
شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.300 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.300 دينار
عيار 22 سجل 29.600 دينار
عيار 21 سجل 28.250 دينار
عيار 18 سجل 24.225 دينار
عيار 14 سجل 18.825 دينار
عيار 12 سجل 16.150 دينار
الاونصة1004.400 دينارالجنيه الذهب226.050 دينار
الأونصة بالدولار3284.61 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
وسجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.
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