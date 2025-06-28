شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد فى سعر الذهب اليوم عيار 21 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تحديث سعر الذهب في السوقين المحلي والعالمي خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نحو 4 أسابيع، وسط تهدئة التوترات الجيوسياسية وترقب بيانات التضخم الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

هبط سعر أونصة الذهب عالميًا بنسبة 1.3% خلال جلسة اليوم، ليصل إلى 3281 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ قرابة الشهر، مقارنة بسعر افتتاح عند 3325 دولارًا، مع فشل المعدن النفيس في تجاوز مقاومة 3350 دولارًا للأونصة.

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تقارب 2.5%، في ثاني أسبوع من التراجع، بعدما كسر خلال تداولات اليوم مستويات دعم مهمة عند 3325 و3300 دولارًا، وسط موجة بيع ناتجة عن تراجع الطلب على الأصول الآمنة.

ويعكس هذا الاتجاه تحول المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة، رغم استمرار تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية لليوم الخامس على التوالي، وهو ما كان يُفترض أن يدعم أسعار الذهب نظريًا. إلا أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتحسن أجواء المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خففا من حالة القلق في الأسواق، وأضعفا جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وتشهد السوق المحلية حالة من الهدوء النسبي في الطلب، مع تراجع الإقبال على الشراء، بالتزامن مع التراجعات العالمية، ما ساهم في دفع الأسعار للانخفاض.