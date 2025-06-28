شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية.. 10 شركات بالبورصة بأكثر من 20% خلال رابع أسبوع فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 10 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 20% خلال رابع أسبوع في شهر يونيو الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 20.35% ليصل إلى مستوى 22.300 جنيه.

2- بلتون القابضة بنسبة 20.72% ليصل إلى مستوى 3.670 جنيه.

3- الحديد والصلب المصرية بنسبة 21.46% ليصل إلى مستوى 35.550 جنيه.

4- أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 22.26% ليصل إلى مستوى 1.049 جنيه.

5- العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 22.41% ليصل إلى مستوى 3.550 جنيه.

6- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 23.81% ليصل إلى مستوى 203.020 جنيه.

7- المالية والصناعية المصرية بنسبة 32.45% ليصل إلى مستوى 224.630 جنيه.

8- المصرية للدواجن بنسبة 34.49% ليصل إلى مستوى 6.200 جنيه.

9- وثائق صندوق استثمار اودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بنسبة 107.08% ليصل إلى مستوى 6.730 جنيه.

10- يو للتمويل الاستهلاكي بنسبة 1042.86% ليصل إلى مستوى 8.880 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 33002.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9811.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13344.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.49% ليغلق عند مستوى 41085.92 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 7.90% ليغلق عند مستوى 12492.48 نقطة.

