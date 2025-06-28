شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025..الجنيه الذهب بـ36,800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 28 يونيو 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5257 جنيهًا
عيار 21: 4650 جنيهًا
عيار 18: 3942 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,800 جنيه
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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