شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 77.6% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 4.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.2%، وجاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.369 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.9%، وفي المركز الرابع تأتي شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.3%، وفي المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.463 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.2%.

وجاء في المركز السادس شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.455 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.2%، وبلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 2.247 مليار جنيه بنسبة 6.6%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.831 مليار جنيه بنسبة 5.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، و1.6 مليار جنيه، بنسبة 5.2%، 4.6%، على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 33002.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9811.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13344.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.49% ليغلق عند مستوى 41085.92 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 7.90% ليغلق عند مستوى 12492.48 نقطة.

