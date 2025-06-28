شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025.. استقرار بعد خسائر حادة والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 28 يونيو 2025 حالة من الاستقرار، وذلك عقب تراجع حاد يوم أمس تجاوز 50 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع هبوط قوي لأسعار الذهب العالمية التي كسرت المستوى النفسي البارز عند 3300 دولار للأونصة.

ويأتي هذا الأداء الضعيف للذهب رغم استمرار تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات العالمية لليوم الخامس على التوالي، وهو ما كان يفترض أن يدعم أسعار الذهب بفضل العلاقة العكسية بينهما. لكن الاتجاه العام في الأسواق يعكس تحول شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، ما أضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن، ودفع الأسعار للانخفاض بشكل ملحوظ.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

هعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط بعد دخول وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في تقليص المخاوف الجيوسياسية، مما قلل من الإقبال على الذهب. كما رحّب الطرفان بعودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد 12 يومًا من التصعيد العسكري، وهو ما عزز حالة الاستقرار في الأسواق.

وفي الوقت نفسه، شكّل التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين عامل ضغط إضافي على الذهب. فقد كشف مسؤول أميركي، الخميس الماضي، عن التوصل لاتفاق مع الصين بشأن تسريع وتيرة شحنات المعادن النادرة إلى السوق الأميركية، في خطوة تعكس مساعي إنهاء النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

كل هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من الذهب، مفضلين الدخول في أدوات مالية أكثر مخاطرة، خصوصًا مع غياب الحاجة إلى تأمين المراكز الاستثمارية قبل عطلة نهاية الأسبوع، كما جرت العادة في فترات التوتر العالمي..