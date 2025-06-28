شكرا لقرائتكم خبر عن "المحاسبات" يطالب "ممفيس للأدوية" باستغلال حسابات الشركة فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بإعادة النظر ودراسة الاستغلال الأمثل لأموال شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، لتعظيم الاستفادة منها واستثمارها في قنوات استثمار ذات العائد الأعلى، وذلك بعدما ظهر رصيد حساب البنك الأهلي المصري جاري بدون عائد بنحو 17 مليون جنيه، دون أسباب ربط الأموال بحسابات يوم بيوم، حيث اقتصر استخدام الحساب في تجميع الإيداعات وتحويلها لحسابات البنوك الأخرى بالشركة، وهو ما يستغرق في بعض الأحيان أكثر من 3 شهور دون استفادة، إضافة إلى وجود رصيد بالحساب الجاري لبنكي أبوظبي الإسلامي وبنك قطر الوطني بنحو 66 مليون جنيه، 46 مليون جنيه بفائدة على الحساب الجاري 19.5%، 20.5% على التوالي، وعدم ربطهم وديعة أولًا بأول لعائد 23% لتعظيم استفادة الشركة.

كما طالب الجهاز، في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، بسرعة التصرف في مخزون الإنتاج التام والخامات التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء بما يعود على الشركة بالنفع، واتخاذ اللازم نحو الخامات التي انتهت صلاحيتها والتخلص الآمن منها، وضرورة تحديد احتياجات الشركة بدقة، والعمل على سرعة استغلال الأرصدة بتلك المخازن.

جاء ذلك بعدما رصد الجهاز تضمن مخزون الإنتاج التام أصناف منتهية الصلاحية بنحو 226 ألف جنيه، تم استبعادها يرجع تاريخ انتهاء بعضها إلى أبريل 2022 ولم يتم إعدامها، وكذلك أصناف قاربت على الانتهاء بنحو 969 ألف جنيه، الأمر الذي يشير إلى عدم الربط بين سياسات الإنتاج والبيع بالشركة، كما تضمن مخزن الخامات أصناف منتهية الصلاحية بنحو 575 ألف جنيه تم استبعاد قيمتها من المخزون وإعدام نحو 188 ألف جنيه، ولم يتم إعدام نحو 378 ألف جنيه، خامات قاربت صلاحيتها على الانتهاء بقيمة 1.6 مليون جنيه.

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة تطوير قسم الأشربة بما يحقق صالح الشرشركة، وذلك بعدما لاحظ الجهاز عدم إدراج قسم السوائل في خطة التطوير على الرغم من ملاحظات هيئة الدواء المرسلة للشركة، ودون وجود دراسة استبعاد القسم من الخطة، ولجوء الشركة لبحث التصنيع لدى الغير (TOLL)، وبلغ صافي القيمة الدفترية لقسم السوائل في 31 مارس عام 2025 نحو 474 ألف جنيه مما يشير لقدم الآلات والمعدات وانتهاء عمرها الافتراضي وحاجتها الماسة للتطوير.