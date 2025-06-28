شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 28-6-2025 فى قطر.. عيار 18 بـ288.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 384.25 ريال

عيار 22 سجل 352.25 ريال

عيار 21 سجل 336.25 ريال

عيار 18 سجل 288.25 ريال

عيار 14 سجل 224.25 ريال

عيار 12 سجل 192.25 ريال

الاونصة 11954.00 ريال

الجنيه الذهب 2690.25 ريال

الأونصة بالدولار3284.07 دولار



ووصلت أسعار الاونصة عالميا إلى نحو 3330 دولارًا، مع تحسّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعودة الهدوء النسبي إلى المشهد الجيوسياسي، وهو ما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.



وتشهد الأسواق حالة من الترقب لتحركات الدولار والبيانات الاقتصادية المرتقبة، والتي من شأنها أن تُعيد تشكيل توجهات المستثمرين خلال الأيام المقبلة.