شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة مصر تحقق 580 مليار جنيه فائضا أوليا خلال 11 شهرا.. وتراجع العجز الكلى والان مع تفاصيل الخبر

حققت الموازنة العامة للدولة، مؤشرات إيجابية خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025، أبرزها انخفاض العجز المالي الكلي بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي ليحقق 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك باستبعاد الحصيلة من صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، وفق التقرير المالي لوزارة المالية.

كما ارتفع الفائض الأولي بنحو 267 مليار جنيه ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 580.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025، ما يعادل (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 313 مليار جنيه ما يعادل (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

تأتي المؤشرات الإيجابية للموازنة العامة للدولة، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 36% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025، وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية، وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

كما ساهم ضبط الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025، في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي.