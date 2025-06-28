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سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 فى البحرين..عيار 18 بـ29.775 دينار

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سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 فى البحرين..عيار 18 بـ29.775 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 28 يونيو 2025 10:00 ص

شهدت أسعار الذهب في البحرين، اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين
 

عيار 24 سجل 39.700 دينار

عيار 22 سجل 36.400 دينار

عيار 21 سجل 34.750 دينار

عيار 18 سجل 29.775 دينار

عيار 14 سجل 23.150 دينار

عيار 12 سجل 19.850 دينار

الاونصة 1234.800 دينار

الجنيه الذهب 277.900 دينار

الأونصة بالدولار3284.07 دولار


ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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