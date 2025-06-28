شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 فى البحرين..عيار 18 بـ29.775 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 28 يونيو 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب في البحرين، اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 39.700 دينار
عيار 22 سجل 36.400 دينار
عيار 21 سجل 34.750 دينار
عيار 18 سجل 29.775 دينار
عيار 14 سجل 23.150 دينار
عيار 12 سجل 19.850 دينار
الاونصة 1234.800 دينار
الجنيه الذهب 277.900 دينار
الأونصة بالدولار3284.07 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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