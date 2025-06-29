شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 28 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم السبت 28 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري خلال نهاية التعاملات في ظل توقف التداولات الرسمية بالبنوك بسبب عطلة رأس السنة الهجرية التي بدأت الخميس الماضي
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري بحسب آخر تحديث صدر قبل الإجازة 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع
كما استقر سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى عند نفس المستويات تقريبًا حيث سجل في البنك الأهلي المصري 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفي بنك مصر سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع
وفي بنك القاهرة سجل الدولار 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وهو نفس السعر الذي سجله في البنك التجاري الدولي CIB وفي بنك الإسكندرية أيضًا
وفيما يلي أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك خلال نهاية التعاملاتسعر الدولار في البنك الأهلي المصري
49.85 جنيه للشراء
49.95 جنيه للبيع
49.85 جنيه للشراء
49.95 جنيه للبيع
49.85 جنيه للشراء
49.95 جنيه للبيع
49.85 جنيه للشراء
49.95 جنيه للبيع
49.85 جنيه للشراء
49.95 جنيه للبيع
هذا الاستقرار في أسعار الصرف يأتي بالتزامن مع توقف حركة السوق الرسمية على أن تعاود البنوك نشاطها مع بداية الأسبوع الجديد وسط ترقب لتحركات العملة الأمريكية عالميًا ومحليًا
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