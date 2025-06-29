شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الضغط السلبى على الذهب فى البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الذهب في مصر تداولات اليوم على استقرار بعد هبوط ملحوظ على مدار تعاملات الأسبوع الماضي حيث انخفض الذهب للأسبوع الثاني على التوالي.

وهبط الذهب في ظل الضغط السلبي الذي يشهده من تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع المخاوف المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 : 5274 جنيهًا

-عيار 21: 4615 جنيها

- عيار 18: 3956جنيهًا

- عيار 14: 3077 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36920 جنيهًا

خلال تعاملات يوم الجمعة وهو اليوم الختامي في البورصة العالمية وسع الذهب من خسائره بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع عند 3255 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع تحت مستوى الدعم 3285 دولار للأونصة، وهو يعد اغلاق سلبي قد يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط في أسعار الذهب.