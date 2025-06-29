شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد بشكل ملحوظ، وسط تداولات محدودة للغاية مع توقف على التداول عالميًا، مما يجعل سعر الذهب في مصر يتحرك بشكل متواضع للغاية.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 : 5274 جنيهًا

-عيار 21: 4615 جنيها

- عيار 18: 3956جنيهًا

- عيار 14: 3077 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36920 جنيهًا

أنهى الذهب في مصر تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل الضغط السلبي الذي يشهده من تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع المخاوف المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.