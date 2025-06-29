شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 29-6-2025 فى قطر .. عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 383.00 ريال

عيار 22 سجل 351.00 ريال

عيار 21 سجل 335.00 ريال

عيار 18 سجل 287.25 ريال

عيار 14 سجل 223.50 ريال

عيار 12 سجل 191.50 ريال

الاونصة11911.00 ريال

الجنيه الذهب2680.50 ريال

الأونصة بالدولار3273.90 دولار



شهد الذهب العالمى انخفاض للأسبوع الثانى على التوإلى وذلك فى ظل تراجع الطلب على الملإذ الآمن عقب تقلص التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بعض التفاؤل فيما يخص الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة والصين.



سجل سعر أونصة الذهب العالمى انخفاض خلال الأسبوع الماضى بنسبة 2.8% ليسجل أدنى مستوى عند 3255 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تدأولات الأسبوع عند المستوى 3383 دولار للأونصة ليغلق تدأولات الأسبوع عند المستوى 3274 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.