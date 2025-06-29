شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خدمات تقدمها الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية: والخدمات هي:

والخدمات هي: 1. تقييم منشأة فندقية.

2. رفع الدرجة السياحية لمنشأة فندقية.

3. تظلم منشأة فندقية من التقييم أو التخفيض.

4. الإفادة عن الدرجة السياحية لمنشأة فندقية.

5. الموافقة على استخراج / تجديد تصريح لمندوب منشأة فندقية بدخول الدائرة الجمركية.

6. الموافقة على استخراج / تجديد تصاريح تشغيل عمالة أجنبية بمنشأة فندقية.

7. اعتماد أسعار تقديم الخدمات (الإقامة / الوجبات / المشروبات) بمنشأة فندقية.

8. الموافقة على إقامة (حفل / مؤتمر / معرض) بمنشأة فندقية.

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