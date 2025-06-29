شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير للأسمدة تعلن عودة تشغيل مصانع الشركة بعد استئناف إمدادات الغاز والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن بدء التشغيل التجريبي للمصانع، بعد استئناف إمدادات الغاز الطبيعي للشركة.

وكانت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، قد أكدت أنها قامت بتوريد الكميات المطلوبة المقررة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تقوم بإصدار شهادات تفيد التزام الشركة، بتوريد تلك الحصص، وبما يسمح للشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية بتصدير الكميات المتفق عليها، إعمالًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4870 لسنة 2023 بتاريخ 12 ديسمبر 2023.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، حول توريد شركة أبو قير للأسمدة 688.7 ألف طن لوزارة الزراعة بنسبة 47.1% من كمية الإنتاج، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس 2025، بالمخالفة لقراري مجلس الوزراء رقمي 170،178 والذي يقضي بتسليم 55% من الإنتاج الفعلي، وكذلك بالمخالفة لما ورد بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية في هذا الشان، لما لذلك من أثر على رسم الصادر المستحق للدولة