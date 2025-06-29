شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب محليًا مع عطلة السوق.. عيار 18: يسجل 3956 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29 يونيو 2025، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداولات العالمية على الأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24: 5274 جنيهًا

عيار 21: 4615 جنيهًا

عيار 18: 3956 جنيهًا

عيار 14: 3077 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36920 جنيهًا

حركة الذهب في أسبوع

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية أنهت الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 3.2% لعيار 21، متأثرة بانخفاض الأونصة عالميًا دون مستوى 3300 دولار، وتحسن الجنيه أمام الدولار، مما ضغط على السعر المحلي.

وأوضح أن تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة، إلى جانب صعود تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.3% منذ بداية العام، ساهم في دعم استقرار سوق الصرف وبالتالي تهدئة أسعار الذهب.

كما أشار إلى أن التوجه نحو الاستثمار في الأسهم بعد تهدئة الأوضاع السياسية ساهم أيضًا في تقليص الطلب الاستثماري على الذهب.