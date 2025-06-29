شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 29-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 29-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى المصرى عند 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، فى بنك مصر إلى 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد منتصف التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.65 جنيه للشراء.

49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.65 جنيه للشراء.

49.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.65 جنيه للشراء.

49.75 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.65 جنيه للشراء.

49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.65 جنيه للشراء.

49.75 جنيه للبيع.