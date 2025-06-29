شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار21 بـ35.475 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 40.525 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 40.525 ريال

- عيار 22 سجل 37.150 ريال

- عيار 21 سجل 35.475 ريال

- عيار 18 سجل 30.400 ريال

- عيار 14 سجل 23.650 ريال

- عيار 12 سجل 20.275 ريال

- الاونصة 1260.675 ريال

- الجنيه الذهب283.725 ريال

- الأونصة بالدولار3273.86 دولار

وفي الشرق الأوسط لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني صامدًا بعد بعض المناوشات في بدايته، وهو ما شجع الذهب على التراجع، كما اعتبرت الأسواق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين يوم الخميس بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، علامة إيجابية وعقب ذلك ارتفعت الأسهم العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.