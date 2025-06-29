شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب، وسط تداولات بلغت حوالي 4.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 33245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 41348 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 14931 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 9894 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 13448 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 3459 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 12153 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وأسمنت سيناء، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ويو للتمويل الاستهلاكي، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، واكت فاينانشال للاستشارات، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 37 سهمًا، 20 ألف سهم، 127 سهمًا، 127.8 ألف سهم، 12 مليون سهم، 37 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي إف جي القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 89 سهمًا، 20 ألف سهم، 2000 سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية للمحابس، وبنك قطر الوطني، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير عدد 130 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 500 سهم، 465 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.2 مليون سهم، 8 آلاف سهم، على الترتيب.

وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وإيديتا للصناعات الغذائية، واكت فاينانشال للاستشارات عدد 130 ألف سهم، 60 ألف سهم، 20 مليون سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، ففي القطاع العقاري، حققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 277 مليون جنيه، ونجحت مبيعات تعاقدية حوالي 8.3 مليار جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا، صافي مبيعات بقيمة 775.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 917.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسائر 31.6 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 64.9 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات التعليمية، حققت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إيرادات بقيمة 33.2 مليون جنيه خلال الفترة 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 30.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب 1.3 مليون جنيه مقارنة مع 3.8 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن اعتماد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية عن الفترة 1 يوليو عام 2025 إلى 31 ديسمبر عام 2025، وتهدف إلى تحقيق عدد حاويات متداولة 514.1 ألف حاوية مكافئة، وتحقيق إيراد للنشاط الجاري قدره 4.4 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح العام قدره 3.992 مليار جنيه، والموافقة على خطة المشروعات الاستثمارية لرفع كفاءة وتطوير إدارة القطاعات التشغيلية والهندسية بالشركة بقيمة 667.9 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، تحقيق صافي مبيعات بقيمة 37.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 42 مليار جنيه معتمدة خلال عام 2024/2025، وبلغ صافي ربح الفترة بعد الضرائب 1.1 مليار جنيه مقارنة مع 660.1 مليون جنيه.

فيما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على المضي في المساهمة في شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك بنسبة 10% (بعد الانتهاء من إجراءات الدمج مع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وتبلغ تكلفة المشروع 643 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويًا بمدة تنفيذ 3 سنوات.