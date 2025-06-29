شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين أوت دور" تعزز تواجدها بوسط القاهرة وتحصل على مساحة إعلانية جديدة على كوبري أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة المصريين أوت دور- إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية - عن حصولها على حقوق تسويق مساحة إعلانية جديدة بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة على كوبري 6 أكتوبر، وذلك لتعزيز تواجدها بمنطقة وسط البلد، وتنويع الخيارات أمام عملائها بالتواجد في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وفي الوقت نفسه دعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول.

وتعد المساحة الإعلانية الجديدة لشركة المصريين أوت دور، من نوعية "Doubl Decker" ذات طابقين أو مستويين، بحيث تحتوي على إعلانين موضوعين فوق بعضهما البعض، أو إعلان كبير مقسوم بصريًا إلى جزأين متراصين عموديًا، مما يسهم في زيادة المساحة الإعلانية في موقع واحد، وتنويع الرسائل الإعلانية، وجذب الانتباه بصريًا عبر التكرار أو التصميم العمودي اللافت.

وتقدم شركة المصريين أوت دور، أفضل خدمات الإعلانات الخارجية في مصر من خلال امتلاكها شاشات إعلانية في أكثر المواقع كثافة، وكذلك امتلاكها أحدث أنواع الشاشات ومنها شاشة بتقنية الـ5D الأولى من نوعها في المنطقة، والتي توفر أداة قوية للعلامات التجارية للتواصل مع جمهورها المستهدف، لا سيما وأنها تتواجد في مطار القاهرة الدولي، والذي يعد من أكبر المطارات في القارة الأفريقية ويستقبل ملايين الركاب سنويًا.

شركة المصريين للدعاية والإعلان (المصريين أوت دور)

شركة إعلانات متخصصة توفر حملات استراتيجية للعلامات التجارية من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، تمتلك الشركة عقد حصري في مطار القاهرة الدولي (CIA) لامتلاك كل موقع إعلاني داخل وخارج مطار القاهرة الدولي.

تهتم الشركة بتوفير حملات فعالة وعالية الجودة لكل من العلامات التجارية، وتسعى لتطبيق الأساليب الاستراتيجية الحديثة بشكل دائم.







