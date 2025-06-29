شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 29-6-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات و فى مقدمتها سعر الدولار اليوم الأحد 29-6-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري عند 49.62 جنيه للشراء و 49.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد ،بالبنك الأهلى 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.