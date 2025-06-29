شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة أكثر من 2000 كتاب مجانا عبر تطبيق "كتاب" على أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا فى نشر المعرفة والثقافة؛ تم إتاحة أكثر من 2000 كتاب من إصدارات وزارة الثقافة عبر تطبيق "كتاب"، وذلك من خلال تعاون بناء بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة بهدف تمكين المواطنين من الإطلاع على محتوى معرفى وثقافى متنوع بسهولة فى أى وقت ومن أى مكان.



ويوفر تطبيق "كتاب" مكتبة ضخمة تضم إصدارات رقمية من الكتب الثقافية والتراثية، لأكثر من 1000 مؤلف، تغطى 21 مجالًا من مختلف مجالات المعرفة، من بينها: الأدب، والتاريخ، والسير الذاتية، وغيرها من فروع العلوم المختلفة التى تلبى اهتمامات مختلف فئات المجتمع مع حماية حقوق الملكية الفكرية، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات على فيسبوك.

ويوفر التطبيق تجربة قراءة رقمية مرنة، حيث يتيح للقراء تصفح الكتب الإلكترونية وقراءتها مباشرة عبر الإنترنت، أو تحميلها للاطلاع عليها دون الحاجة إلى الاتصال بالشبكة.

كما يتيح التطبيق للمستخدمين خصائص تفاعلية متنوعة من بينها؛ إنشاء مكتبة وفقا لتفضيلاتهم، وتدوين الملاحظات، وتمييز الكلمات، ووضع العلامات المرجعية، إلى جانب إمكانية البحث عن الكلمات فى محرك بحث جوجل أو موسوعة ويكيبيديا.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم إطلاق تطبيق "كتاب" في يناير الماضى. حيث يعد التطبيق إحدى المبادرات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة بهدف توظيف التكنولوجيا لتيسير الوصول إلى المعرفة فى خطوة استراتيجية نحو رقمنة المحتوى الثقافى، بما يعزز جهود الدولة فى التحول الرقمي، ويمنح الكتاب والمؤلفين فرصة للوصول إلى قاعدة أوسع وأكثر تنوعا من الجمهور.