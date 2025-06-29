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سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3930 جنيها

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سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3930 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 29 يونيو 2025 06:20 م

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

 
اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 : 5240 جنيهًا
عيار 21: 4585 جنيها
عيار 18: 3930 جنيهًا
عيار 14: 3056 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36680 جنيهًا

شهد الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن عقب تقلص التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بعض التفاؤل فيما يخص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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