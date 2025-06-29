شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3930 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 06:20 م

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.



اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 : 5240 جنيهًا

عيار 21: 4585 جنيها

عيار 18: 3930 جنيهًا

عيار 14: 3056 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36680 جنيهًا

شهد الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن عقب تقلص التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بعض التفاؤل فيما يخص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.