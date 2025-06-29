شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم بعد هبوط كبير في عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الذهب اليوم في مصر خلال التداولات المسائية ثباته، بعد هبوط بأكثر من 25 جنيهًا، وذلك في ظل الضغط السلبي الذي يشهده من تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع المخاوف المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم



-عيار 24 : 5240 جنيهًا

-عيار 21: 4585 جنيها

- عيار 18: 3930 جنيهًا

- عيار 14: 3056 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36680 جنيهًا

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي، تحت ضغط من التراجع المستمر في سعر أونصة الذهب عالميًا، إلى جانب تراجع المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى انحسار الطلب على الملاذات الآمنة.

وأضاف واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي - انخفض بنسبة 3.2% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 4620 جنيهًا للجرام، بعدما بدأ تداولاته عند 4780 جنيهًا بحوالي 160 جنيها، مع انخفاض الأونصة دون 3300 دولار بالإضافة إلي تحسن ملحوظ في الجنيه المصري.

وأوضح أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر باتجاهات السوق العالمية، ومع انخفاض سعر الذهب عالميًا نتيجة تراجع الطلب الاستثماري وعمليات جني الأرباح، الأمر الذي ساهم في تراجع السعر المحلي، خاصة مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال نفس الفترة، مما دعم تسعير الذهب المحلي نحو مزيد من الهبوط.