شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية للتفريخ بقيمة 2.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية للتفريخ، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 21.4 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار جنيه، وصفقة على الشركة الوطنية لجدود الدواجن بحجم تداول 14.9 مليون سهم بقيمة 702.1 مليون جنيه، وصفقة على الشركة الوطنية لتصنيع الأعلاف بحجم تداول 10 ملايين سهم بقيمة 310 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 12.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 33 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 7.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140.7 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.35%، والعرب على 13.8%، واستحوذت المؤسسات على 26.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، 1.6 مليار جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 1.5 مليار جنيه، 96.1 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12362 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 2080 نقطة.

