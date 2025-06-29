شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 29-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 29-6-2025.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وأسمنت سيناء، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وأصول للوساطة في الأوراق المالية.

البورصة تربح 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 7.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140.7 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.35%، والعرب على 13.8%، واستحوذت المؤسسات على 26.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، 1.6 مليار جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 1.5 مليار جنيه، 96.1 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12362 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 2080 نقطة.

وصعدت أسهم 130 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 77.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 137.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 105.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 82.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.15%.

- كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.77%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 53.050 بنسبة تراجع بلغت 6.57%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 210.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.50%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 33.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.15%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 28.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.91%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 55.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.