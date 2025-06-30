شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تحديث سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك بعد هبوط ملحوظ خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع هبوط الطلب على الذهب في مصر.

-عيار 24 : 5240 جنيهًا

-عيار 21: 4585 جنيها

- عيار 18: 3930 جنيهًا

- عيار 14: 3056 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36680 جنيهًا

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 3.2% ليغلق عند المستوى 4625 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 4780 جنيه للجرام وسجل أعلى مستوى عند 4850 جنيه للجرام وأقل مستوى عند 4620 جنيه للجرام.



انخفاض سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من تراجع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بسبب انخفاض الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، ويتأثر سعر الذهب المحلي بشكل أساسي بحركة الذهب العالمي مما دفعه إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.



من جهة أخرى شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية تقلبات خلال الأسبوع الماضي انتهت بتراجع في سعر صرف الدولار، الأمر الذي ساعد على انخفاض عملية تسعير الذهب المحلي بالتزامن مع انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي.



من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج من العملات الأجنبية بنسبة 39% خلال شهر ابريل على مستوى سنوي وصولا إلى 3 مليار دولار بعد أن كان عند 2.2 مليار دولار في ابريل من العام الماضي.



بذلك ترتفع تحويلات المصريين من الخارج منذ بداية العام وحتى شهر ابريل بنسبة 72.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت البورصة المصرية عقب قرار وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني في ظل ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، ويعمل هذا على تقليل الطلب الاستثماري قصير الأجل على الذهب، ليعد أحد العوامل التي تساعد ولو بشكل غير مباشر على تراجع سعر الذهب.