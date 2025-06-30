شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سليمان: الساحل الشمالي والعلمين الجديدة فرص استراتيجية لجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هاني سليمان، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، أن منطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة تمثلان بوابة استراتيجية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن تطوير هذه المناطق لا يقتصر فقط على الجانب السياحي، بل يمتد ليشمل فرصًا ضخمة في مجالات التشييد والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وقال سليمان إن ما تشهده العلمين الجديدة من تطور عمراني وبنية تحتية حديثة، يجعلها نموذجًا للمدن الذكية الجديدة في مصر، لافتًا إلى أن مشاركة شركات التشييد والبناء التابعة للدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بها، سواء في شبكات الطرق أو المرافق أو الوحدات السكنية، يُعد أمرًا ضروريًا لدعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها المالية والتنافسية.

وأضاف أن شركات مثل النصر العامة للمقاولات (حسن علام) والمقاولات المصرية (مختار إبراهيم) وغيرها من شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، تمتلك من الخبرات والكوادر ما يؤهلها للعب دور محوري في هذه الطفرة العمرانية، كما أن مشاركتها تضمن استثمارًا مستدامًا في موارد الدولة ودفع عجلة التنمية.

وأشار إلى أن منطقة الساحل الشمالي تمثل نقطة جذب استثماري عالمي بفضل موقعها الجغرافي ومناخها المتميز، موضحًا أن استكمال أعمال البنية الأساسية سيساهم في تسريع وتيرة التنمية، وفتح المجال لمشروعات الإسكان والسياحة والصناعة والخدمات، بما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من موارد شركات التشييد التابعة لقطاع الأعمال العام.

واختتم الدكتور هاني سليمان بالتأكيد على ضرورة استمرار الدولة في دعم هذه الشركات خاصة التي تحتاج لضخ سيولة وتمويل ،ومنحها أولوية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.