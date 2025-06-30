شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: السوريون أعلى الجنسيات العربية حصولا على تراخيص عمل في مصر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2024، خريطة الجنسيات العربية الأكثر حصولا على تراخيص عمل بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر، حيث بلغ عددهم الإجمالي نحو 4826 أجنبي.

وفي مقدمة الجنسيات العربية جاء السوريون، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة لهم نحو 2112 ترخيص، بنسبة 43.8% من إجمالي التراخيص للدول العربية، يليها اللبنانيين وحصلوا على 676 ترخيص بنسبة 14% من الإجمالي، أما على مستوى الدول الإفريقية غير العربية فكان معظمهم من الكاميرون بعدد 206 أجنبي، بنسبة 21.1%، ثم توجو بعدد 156 أجنبي بنسبة 15.2%، والدول الأمريكية بعدد 868 أجنبي بنسبة 3.8%.

ورصدت بيانات، أن الأجانب الوافدين من الدول الأوروبية شكل العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري خلال فترة التقرير.

وقدرت النشرة إجمالي عدد العمالة الأوروبية بنحو 8798 أجنبي بنسبة 38.4% من إجمالي العمالة خلال عام 2024، يليها الدول الآسيوية "غير العربية" بعدد 7224 أجنبي بنسبة 31.5٪‏، وتأتي الدول‏ العربية بعدد 4826 أجنبي بنسبة 21.1% تليها الدول الأفريقية "غير العربية" حيث بلغ 1026 أجنبي بنسبة 4.5%، ثم الدول الأمريكية بعدد 868 أجنبي بنسبة 3.8%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعـداد حيث بلغ 110 أجنبي بنسبة 0.5% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2024.

وبلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 22 ألف و909 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2024، مقابل 17 ألف و357 أجنبي عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 32%، وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 10 آلاف و3 أجنبي بنسبة 43.7% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 12 ألف و906 أجنبي بنسبة 56.3% عام 2024.