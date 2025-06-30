شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 30-6- 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.300 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر32.350 دينار، مقارنة بـ32.200 سعر أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم.

في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

-عيار 24 سجل 32.350 دينار

-عيار 22 سجل 29.650 دينار

-عيار 21 سجل 28.300 دينار

-عيار 18 سجل 24.250 دينار

-عيار 14 سجل 18.875 دينار

-عيار 12 سجل 16.175 دينار

-الاونصة 1005.875 دينار

-الجنيه الذهب 226.375 دينار

-الأونصة بالدولار 3290.66 دولار

وارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في شهر خلال التداولات الآسيوية اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار، رغم أن الطلب على الملاذ الآمن ظل محدودًا وسط تراجع التوترات في الشرق الأوسط والتفاؤل بشأن صفقات تجارية أمريكية محتملة، وفقا لما نشره موقع investing

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3,290.25 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.4% إلى 3,300.0 دولار للأوقية بحلول الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت السعودية.

وانخفض المعدن النفيس بنحو 3% الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر هبوط أسبوعي له منذ أوائل مايو. وكان في طريقه لإنهاء الشهر دون تغيير، حيث تم محو المكاسب المبكرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بسبب الخسائر بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.