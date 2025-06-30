شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.559 جنيه للشراء.

13.633جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.712جنيه للشراء.

13.661جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.712جنيه للشراء.

13.642جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.599جنيه للشراء.

13.722جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.7جنيه للشراء.

13.65جنيه للبيع.