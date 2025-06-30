شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 30-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 30-6-2025 تراجعا أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 49.62 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار اليوم الإثنين، بالبنك الأهلى إلى 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:
49.54 جنيه للشراء.
49.64 جنيه للبيع.
49.54 جنيه للشراء.
49.64 جنيه للبيع.
49.54 جنيه للشراء.
49.64 جنيه للبيع.
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.
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