شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف تطورات سعره اليوم في مصر الإثنين 30 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات شعبة الذهب أخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، مع افتتاح التداولات العالمية على الذهب وسط ضغوط هبوطية.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 : 5240 جنيهًا

-عيار 21: 4585 جنيها

- عيار 18: 3930 جنيهًا

- عيار 14: 3056 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36680 جنيهًا

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج من العملات الأجنبية بنسبة 39% خلال شهر ابريل على مستوى سنوي وصولا إلى 3 مليار دولار بعد أن كان عند 2.2 مليار دولار في ابريل من العام الماضي.



بذلك ترتفع تحويلات المصريين من الخارج منذ بداية العام وحتى شهر ابريل بنسبة 72.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت البورصة المصرية عقب قرار وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني في ظل ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، ويعمل هذا على تقليل الطلب الاستثماري قصير الأجل على الذهب، ليعد أحد العوامل التي تساعد ولو بشكل غير مباشر على تراجع سعر الذهب.