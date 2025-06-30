شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يناقش تعظيم المكاسب التصديرية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، نظم المجلس ورشة عمل تفاعلية بالتعاون مع قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن سلسلة الورش الشهرية التي يحرص المجلس على تنظيمها بمشاركة شركاء النجاح من الجهات المعنية بالتصدير.

وجاءت ورشة العمل تحت عنوان "تعظيم المكاسب التصديرية في ظل الاتفاقات التجارية مع أفريقيا"، حيث تم استعراض أبرز الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر على الصعيد الأفريقي، والتي ساهمت في تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وسهلت حركة السلع والخدمات بين مصر والدول الأفريقية.

وتضمنت الورشة عرضًا عمليًا لتجربة دخول السوق الأفريقية من خلال شركة "كيلوجز تولارام نودلز مصر"، التي شاركت بنموذج واقعي حول التوسع في القارة، بالإضافة إلى استعراض منظومة الشحن البري والبحري التي قدمتها شركة "يوروفان للاستيراد والتصدير والشحن الدولي"، بما يساهم في تعزيز قدرات الشركات المصدرة على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية بكفاءة وتكلفة تنافسية.

وشهدت الورشة تفاعلًا من جانب الشركات أعضاء المجلس التي شاركت بفعالية في النقاشات، وطرحت استفسارات متنوعة حول آليات الاستفادة من الاتفاقات التجارية، ووسائل التوسع الفعلي في القارة السمراء.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للمشاركين في الورشة لما قدموه من خبرات عملية ورؤى تطبيقية دعمت الحوار مع الحضور، وهم جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسين إبراهيم مدير التصدير بشركة كيلوجز تولارام نودلز مصر، وتقى عامر الصاوي مسؤول الشحن بشركة يوروفان للاستيراد والتصدير والشحن الدولي.

وأكد المجلس أنه مستمر في تنظيم مثل هذه الورش التفاعلية بشكل دوري، سعيًا لتمكين الشركات المصرية من تعظيم استفادتها من الاتفاقات التجارية، وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وبخاصة داخل القارة الأفريقية التي تمثل إحدى أولويات استراتيجية التصدير الوطنية.



