شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المهندس سامح طلعت عضوا منتدبا تنفيذيا لشركة كيما اعتبارا من 1 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما أن مجلس إدارتها، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2025، قرر بالإجماع تعيين المهندس سامح طلعت محمد حسن عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 1 يوليو 2025، خلفًا للكيميائي عبد المجيد محمد حجازي.

وأكد المجلس أن هذا التعيين يأتي في إطار خطة الشركة لتعزيز الأداء التنفيذي ودعم استراتيجية النمو خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات التطوير والتحديث في قطاع الصناعات الكيماوية.

وبحسب بيان الشركة اليوم توجه مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للكيميائي عبد المجيد حجازي على جهوده المخلصة وإسهاماته المتميزة خلال فترة توليه المنصب، متمنياً للمهندس سامح طلعت التوفيق والنجاح فى مهمته الجديدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن نتائج أعمالها المجمعة عن الربع الثالث من العام المالى 2024/2025 (يناير – مارس 2025)، والتي سجلت خلالها صافي ربح قدره 38.17 مليون جنيه.

ورغم التراجع في نتائج الربع الثالث، واصلت كيما أداءها القوي على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، محققة صافي ربح مجمع بلغ 811.66 مليون جنيه حتى نهاية مارس 2025، مقابل 102.3 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 693%.

وسجلت الشركة خلال الربع الثالث إيرادات تشغيل بلغت 958.9 مليون جنيه، مقارنة بـ1.9 مليار جنيه في الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر 2024).