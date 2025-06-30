شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يبدأ تعاملات اليوم الإثنين 30-6-2025 على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالإثنين، 30 يونيو 2025 10:58 ص
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى بداية تعاملات اليوم الإثنين 30-6-2025، ليسجل فى البنك المركزي 68.05 جنيه للشراء، و68.25 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 68.04 جنيه للشراء، و68.28 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
68.04 جنيه للشراء.
68.28 جنيه للبيع.
67.92 جنيه للشراء.
68.40 جنيه للبيع.
67.94 جنيه للشراء.
68.24 جنيه للبيع.
68.04 جنيه للشراء.
68.32 جنيه للبيع.
68.04 جنيه للشراء.
68.34 جنيه للبيع.
68.07 جنيه للشراء.
68.37 جنيه للبيع.
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