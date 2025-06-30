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سعر الذهب اليوم الإثنين 30-6- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.625ريال

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سعر الذهب اليوم الإثنين 30-6- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.625ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 30 يونيو 2025 02:06 م

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر40.700 ريال، مقارنة بسعر امس والذى وصل ل 40.525 ريال، وسط  تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل  40.700 ريال

- عيار 22 سجل 37.325 ريال

- عيار 21 سجل 35.625 ريال

- عيار 18 سجل 30.525 ريال

- عيار 14 سجل 23.750 ريال

- عيار 12 سجل 20.350 ريال

- الاونصة 1266.125 ريال

- الجنيه الذهب 284.950 ريال

- الأونصة بالدولار 3290.66 دولار

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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