شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 30-6- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.625ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر40.700 ريال، مقارنة بسعر امس والذى وصل ل 40.525 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 40.700 ريال

- عيار 22 سجل 37.325 ريال

- عيار 21 سجل 35.625 ريال

- عيار 18 سجل 30.525 ريال

- عيار 14 سجل 23.750 ريال

- عيار 12 سجل 20.350 ريال

- الاونصة 1266.125 ريال

- الجنيه الذهب 284.950 ريال

- الأونصة بالدولار 3290.66 دولار