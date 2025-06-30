شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة خلال يونيو بنسبة للشهر السادس على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 32857.62 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 13477.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 40845.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.13% ليغلق عند مستوى 12481.01 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 53.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.345 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.323 تريليون جنيه إلى 1.342 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 424.2 مليار جنيه إلى 442.1 مليار جنيه بنسبة نمو 4.2%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.747 تريليون جنيه إلى 1.784 تريليون جنيه بنسبة نمو 2.1%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.3 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 10%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.445 تريليون جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 26.425 مليار ورقة منفذة على 2.057 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.086 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 57.774 مليار ورقة منفذة على 2.124 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 6.55% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.45%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 38.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 3.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 664.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 35 مليار جنيه، بحجم تداول 13.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 844.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 73.3 مليار جنيه بحجم تداول 17.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.5 مليون عملية.