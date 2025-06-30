شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 30 يونيو 2025.. عيار 18 ب3930 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 21 سعر4585 جنيها ، وسجل عيار 18 سعر3930 جنيها ، وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3296 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3271 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3287 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع عند 3244 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

-عيار 24 : 5240 جنيهًا

-عيار 21: 4585 جنيها

- عيار 18: 3930 جنيهًا

- عيار 14: 3056 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36680 جنيهًا

وارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في شهر خلال التداولات الآسيوية اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار، رغم أن الطلب على الملاذ الآمن ظل محدودًا وسط تراجع التوترات في الشرق الأوسط والتفاؤل بشأن صفقات تجارية أمريكية محتملة، وفقا لما نشره موقع investing

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3,290.25 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.4% إلى 3,300.0 دولار للأوقية.

انخفض المعدن النفيس بنحو 3% الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر هبوط أسبوعي له منذ أوائل مايو. وكان في طريقه لإنهاء الشهر دون تغيير، حيث تم محو المكاسب المبكرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بسبب الخسائر بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.