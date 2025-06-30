شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات 7 قطاعات البورصة بجلسة الاثنين على رأسها "المنسوجات" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%، وزاد قطاعا التجارة والموزعون، والخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء بنسبة 2.4%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 1.1%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.9%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، ثم قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.4%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي إف جي القابضة، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبنك كريدي اجريكول، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.345 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.33%، والعرب على 4.93%، واستحوذت المؤسسات على 28.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.95%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 826.5 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 685.4 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 560.9 ألف جنيه، 68.8 مليون جنيه، 62.4 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 32857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 40845 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 9967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13477 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3436 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12481 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة.