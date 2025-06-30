شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 30 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3930 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم فى مصر

-عيار 24 : 5240 جنيهًا

-عيار 21: 4585 جنيها

- عيار 18: 3930 جنيهًا

- عيار 14: 3056 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36680 جنيهًا



وارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في شهر خلال التداولات الآسيوية اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار، رغم أن الطلب على الملاذ الآمن ظل محدودًا وسط تراجع التوترات في الشرق الأوسط والتفاؤل بشأن صفقات تجارية أمريكية محتملة، وفقا لما نشره موقع investing

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3,290.25 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.4% إلى 3,300.0 دولار للأوقية

انخفض المعدن النفيس بنحو 3% الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر هبوط أسبوعي له منذ أوائل مايو. وكان في طريقه لإنهاء الشهر دون تغيير، حيث تم محو المكاسب المبكرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بسبب الخسائر بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم